Тарумовский район, Дагестан, , 08:45 — REGNUM Незаконный оборот крупной партии осетрины пресекли в Дагестане. Силовики на контрольно-пропускном пункте остановили грузовик, в котором находилось около 5 тонн контрабандной рыбы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по республике.

Грузовик, за рулем которого находился житель Дагестана, был задержан 27 ноября на КПП «Кочубей» в Тарумовском районе республики. При осмотре сотрудники полиции и ФСБ обнаружили скрытые полости в фургоне прицепа, в которых находилась замороженная рыба осетровых пород.

По данному факту собран материал, проводятся следственные мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября на побережье Каспийского моря в Бабаюртовском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов изъяли у браконьера полтонны осетра и 39 кг белуги. Сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, составила 26 млн рублей.

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