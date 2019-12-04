Ташкент, , 15:29 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали Андижанский машиностроительный институт и Ростовский государственный экономический университет (РГЕУ), сообщили 4 декабря в пресс-службе МИД Узбекистана.

Стороны планируют проработать вопрос открытия в андижанском вузе кафедр бухгалтерского учета и аудита, логистики и информационной безопасности. Документ был подписан на круглом столе «Россия и Узбекистан: общественно-политические аспекты отношений двух стран», который прошел в РГЕУ.

Участники мероприятия обсудили перспективы и состояние двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку специалистов для будущей АЭС Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) заявили, что вуз будет развивать сотрудничество с образовательными организациями Узбекистана.

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