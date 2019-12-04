Куала-Лумпур, , 15:01 — REGNUM Шесть мусульман в Малайзии были приговорены к тюремному заключению сроком на один месяц за пропущенные пятничные молитвы, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что посещение пятничных молитв является обязательным для мусульманских мужчин в Малайзии, но осуждение за невыполнение этого обязательства встречается редко.

Каждый из обвиняемых также был оштрафован на 2500 ринггитов (около 600 долларов США) в суде на северо-востоке штата Теренггану.

Малайзия имеет двойную судебную систему, где религиозные суды уполномочены заниматься религиозными и семейными вопросами, а также вопросами морали для мусульман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Малайзии заявили, что проведут расследование «непристойного шоу татуировок», прошедшего в Куала-Лумпуре.

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