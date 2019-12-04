Цхинвал, , 14:58 — REGNUM Более чем в три раза смертность превышает рождаемость в Южной Осетии. Об этом сообщает агентство «РЕС» со ссылкой на статистику ЗАГС.

Согласно официальным данным, с января по ноябрь 2019 года в республике родилось 144 ребенка, а умерло за тот же период 469 человек. В ЗАГСе также отмечают, что часть рожениц предпочитает регистрировать своих детей в России, а потому имеющиеся данные могут быть неточными.

При этом, по данным регистрационного органа, в Южной Осетии выросло число семей. За 11 месяцев текущего года свои отношения зарегистрировали 157 пар, а развелись — 50.

Напомним, эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье» ранее отметили, что в ряде регионов России смертность вдвое превышает рождаемость.