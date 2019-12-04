Нур-Султан, , 14:52 — REGNUM Проект строительства линии легкорельсового транспорта (LRT) в Нур-Султане необходимо проверить на коррупционную составляющую, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Президент отметил, что проект остаётся достаточно спорным. «Мне до сих пор он не нравится. Я поручил правительству ещё раз (проанализировать — прим. ИА REGNUM)», — отметил Токаев.

По его словам, со стороны КНР, которая инвестировала средства в этот проект, о проблемах строительства в курсе. Глава государства отметил, что люди с китайской стороны, которые занимались проектом, находятся под расследованием.

Напомним, 8 октября на совещании в акимате (администрации) Нур-Султана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сомнительным и спорным проект линии легкорельсового транспорта.

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