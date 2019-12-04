Махачкала, , 14:29 — REGNUM Предновогодние хлопоты начались в Махачкале: рабочие приступили к установке главной елки столицы Дагестана. Дерево традиционно расположится в центре площади имени Ленина, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе администрации города.

Новогодняя ель будет высотой в 30 метров, а ее макушку украсит двухметровая «Полярная звезда». После монтажа первого яруса задействуют спецтехнику для дальнейшего поднятия металлической конструкции. Затем дерево будет украшено иллюминацией, игрушками и гирляндой.

В настоящее время на центральной площади Махачкалы близится к завершению капитальный ремонт, который стартовал в середине сентября. Работы, как отмечается, выполнены на 60%.

«Специалисты подрядной организации работают в двухсменном режиме, чтобы Новый год махачкалинцы традиционно могли встретить на уже обновленной площади», — рассказали в мэрии.

По задумке городских властей, капремонт площади и сбор конструкции новогодней елки должны вестись параллельно и завершиться одновременно.

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