Махачкала, , 11:11 — REGNUM В Махачкале начались работы по капитальному ремонту площади имени Ленина — центральной площади города. Осуществлять реконструкцию будет подрядная организация «Армада», которая ранее выиграла тендер на производство работ, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе администрации города.

Специалисты уже установили строительный городок на части прилегающей к площади улицы Малыгина. Здесь же будет размещен штаб по контролю за проведением работ под руководством главы города Салмана Дадаева.

В мэрии заверили, что на всех трех входах на площадь будут установлены информационные щиты — горожане смогут ознакомиться с тем, кто и в какие сроки будет проводить ремонт. Жителей города также проинформируют, кто будет осуществлять общественный контроль за ходом работ. Для этого привлечены депутаты и представители Общественной палаты города.

Как сообщало ИА REGNUM, на реконструкцию центральной площади Махачкалы планируется потратить 350 млн рублей. Эти средства выделила мэрия Москвы из бюджета столицы по просьбе главы Дагестана Владимира Васильева.

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