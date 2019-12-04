Москва, , 14:23 — REGNUM Телеведущий Валдис Пельш опроверг сообщения об экстренной госпитализации, но подтвердил, что находится в больнице. Об этом он заявил 4 декабря телекомпании «Звезда».

"Прохожу плановую проверку в центре имени Вишневского», — сказал шоумен.

Пельш заверил, что уже вечером отправится домой и попросил не беспокоиться о его здоровье.

Информация об экстренной госпитализации артиста ранее появилась в ряде СМИ. Утверждалось, что Пельша мучили боли в груди.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре также появились слухи о госпитализации Пельша. Они были связаны с плановым обследованием телеведущего перед поездкой в Антарктиду.

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