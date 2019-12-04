Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Количество туристов из Таиланда, посещающих Грузию, резко выросло. Об этом 4 декабря сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на данные Национальной администрации туризма.

По данным агентства, за январь-ноябрь текущего года Грузию посетило более 10 тыс. таиландских граждан, что на 234,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать ноябрь 2018 и 2019 годов, то рост составил 1231% (1,9 тыс. против 145 человек).

Напомним, что таиландские туристы могут посещать Грузию без визы и находится там в течение года. Упрощенный визовый режим действует и для грузинских граждан, решивших посетить Таиланд.