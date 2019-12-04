Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Легендарный художник-конструктор, ветеран Великой Отечественной войны Ролен Андрианович Шеин умер в возрасте 93 лет в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прощальная церемония состоится в пятницу, 6 декабря, в 13:00 по адресу: Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 41а (Дом прощания «Вознесение»).

В последнее время выдающийся деятель культуры и искусства сильно болел, у него был рак. Но, невзирая на все трудности, Ролен Андрианович продолжал активно участвовать в жизни общества. Близкие и соратники художника всегда отмечали его бодрый характер и готовность отстаивать свои принципы до конца.

Шеин активно развивал техническую эстетику Советского Союза и России, организовал Первую всесоюзную конференцию по технической эстетике, а также руководил уральским филиалом Всероссийского НИИ технической эстетики.

Ролен Андрианович известен и как автор выдающегося памятника, подаренного Свердловску (ныне — Екатеринбургу) в 1974 году за вклад в Победу в Великой Отечественной войне за революционные и научные достижения свердловчан — Краснознамённой группы с Орденом Ленина. Авангардную стелу варварски снесли в 2013 году, хотя сейчас мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещает вернуть памятник.

Редакция ИА REGNUM присоединяется к соболезнованиям близких и родных Ролена Андриановича. В его лице Россия потеряла своего чуткого защитника, который отстаивал рубежи на очень непростом поле отечественной культуры и — шире — культуры памяти…

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наш мир покинула автор проекта Краснознамённой группы — свердловский дизайнер Галина Охлупина. Как и Шеин, она не дожила до возвращения своего творения.

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