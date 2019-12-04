Брянск, , 12:13 — REGNUM За получение взятки осуждена бывший заместитель главы Володарской районной администрации Брянска. Женщина два года получала деньги от предпринимателей, занимающихся продажей новогодних товаров. Суд решил лишить её свободы и назначил весомый штраф, сообщили 4 декабря в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Посредник бизнесменов дважды, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018, передал чиновнице деньги в общей сумме 95 тыс. рублей. Эта взятка обеспечивала предпринимателям выгодные торговые места на ёлочных базарах, организацию беспрепятственной торговли елями и соснами, ограничение конкуренции со стороны других потенциальных продавцов.

Суд назначил виновной полтора года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, женщина на три года лишена права занимать государственные должности. Приговор пока не вступил в законную силу.