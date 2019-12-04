Новосибирск, , 11:36 — REGNUM С января 2020 года авиакомпания S7 Airlines запускает новые межрегиональные рейсы из Новосибирска, сообщается на сайте авиаперевозчика.

С нового года из Новосибирска можно будет улететь в Ульяновск, Кемерово, Барнаул, Нижнекамск, Магнитогорск и Ханты-Мансийск. Билеты уже в продаже.

В Ульяновск первый самолёт вылетит 2 января 2020 года. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, а Кемерово и Барнаул — пять раз в неделю.

С 4 января 2020 года два раза в неделю запланированы рейсы в Нижнекамск и Магнитогорск, а с 5 января — в Ханты-Мансийск.

Стоимость билета на 2 января в Ульяновск в один конец обойдётся в 7 600 рублей, в Кемерово — 2 170 рублей, а в Барнаул — 1 195 рублей.