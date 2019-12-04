Токио, , 12:16 — REGNUM Компания Atlus назвала дату релиза игры Persona 5 Royal вне Японии. Игра выйдет 31 марта 2020 года, сообщалось в видео на YouTube-канале компании 3 декабря.

Royal — это расширенная версия оригинальной игры Persona 5. В ней появятся новые персонажи, локации и персоны (духи-помощники главного героя).

Напомним, оригинальная Persona 5 вышла в 2016 году. Проект был высоко оценён как игроками, так и критиками.

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