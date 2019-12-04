Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили во втором чтении законопроект «О статусе педагога», сообщает 4 декабря агентство «Казинформ».

Проект документа на пленарном заседании представил депутат Абдиманап Бектурганов. По его словам, закон регулирует правовые и социально-экономические отношения в сфере образования, а также способствует качественному улучшению правового положения педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что социальная поддержка учителей в республике останется на усмотрение местных исполнительных органов власти.

Согласно законопроекту «О статусе педагога», заработная плата учителей должна вдвое вырасти в ближайшие четыре года. Кроме того, документ предусматривает дополнительные материальные стимулы в виде доплат за классное руководство, педагогическое мастерство, увеличение отпуска и другие меры.

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