Женева, Швейцария, , 09:52 — REGNUM Каждый 45-й житель планеты нуждается в продовольственной помощи, жилье, образовании, здравоохранении и прочих услугах, об этом 3 декабря заявил координатор гуманитарной помощи ООН Марк Лоукок.

Заявление было сделано во время представления ежегодного доклада ООН в Женеве.

«В 2019 году гораздо больше людей нуждаются в помощи, чем в 2018 году. Причиной тому многочисленные конфликты, а также изменение климата», — подчеркнул чиновник.

По словам Лоукока, в 2020 году гуманитарная помощь потребуется 168 млн человек, данный показатель рекордный. Значительная доля нуждающихся приходится на детей, отметил он.

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