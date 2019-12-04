Копенгаген, , 10:00 — REGNUM Разработчики из IO Interactive рассказали о праздничном контенте, который скоро появится в игре Hitman 2. Новые миссии создатели проекта посвятили Новому году и Рождеству, сообщалось 3 декабря на официальном сайте компании.

Праздничный контент начнёт появляться в Hitman 2 с 5 декабря 2019 года. Игроков ждут новые контракты, костюмы и «неуловимые цели».

Напомним, релиз Hitman 2 от датской студии IO Interactive состоялся 9 ноября 2018 года. В игре геймерам предлагается взять на себя управление наёмным убийцей, выполняющим различные заказы.

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