Красноярск, , 09:42 — REGNUM Государственный природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае преобразован в национальный парк «Красноярские столбы». Документ подписал сегодня, 4 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В постановлении говорится, что заповедник является местом отдыха и занятий спортом жителей края и других регионов, его посещает около 700 тысяч туристов в год. При этом часть его территории заповедника фактически используется как национальный парк. Напомним, что в заповедниках допускается только ограниченное количество туров по строго установленным маршрутам.

«Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включённых в границы национального парка», — сообщается в документе.

Новый национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России.

Напомним, ранее «Столбы» вошли в число наиболее посещаемых нацпарков и заповедников России. Как сообщало ИА REGNUM, красноярский заповедник расположился на четвёртом месте — за 2018 год его посетили более 754 тыс. человек.

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