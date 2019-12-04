Черкесск, , 10:49 — REGNUM Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии первым на Северном Кавказе открыл горнолыжный сезон с началом календарной зимы. Он стал уже седьмым для карачаево-черкесского курорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Для лыжников и сноубордистов подготовили три трассы на южно-ориентированном склоне — две «синие» и одну «зеленую» в туристической деревне Романтик. Первые гости курорта до середины декабря смогут покупать ски-пассы по сниженной цене.

Северо-ориентированный склон планируется открыть в течение декабря. Всего в текущем году будут работать 25 км трасс всех категорий сложности, оснащенных системой искусственного оснежения.

«Доступны также вечернее катание, школа инструкторов, прокат горнолыжного и сноубордического оборудования, полеты на параплане, высокогорный бассейн под открытым небом, экскурсии на снегоходах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом сезоне курорт готовит и ряд новинок. Так, ожидается запуск бесплатного шаттла для гостей, откроются детская комната, тюбинг-центр, сноу-парк и площадка для уличной гимнастики.

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