Нальчик, , 10:48 — REGNUM Администрация горнолыжного курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии объявила о готовности к сезону 2019/20. Открытие лыжных трасс для катания запланировано на 5 декабря, сообщается на официальной странице курорта в Instagram.

«Долгожданный снег и оснежение сделали свое дело. Новые ратраки (спецтранспорт для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс) подготовят трассы, и они покроются «вельветом», — сказано в публикации.

Отмечается, что в день открытия цена абонемента для катания от станции «Гара-Баши» до станции «Азау» будет снижена до 1,5 тыс. рублей для взрослых и 750 рублей для детей от 6 до 13 лет включительно.

Напомним, курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от города Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах самой высокой горы Европы. Канатная дорога на Эльбрусе признана самой высокогорной в Европе — верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 метров над уровнем моря.

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