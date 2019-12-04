Москва, , 09:26 — REGNUM В Московском зоопарке появились две самки золотистых львиных тамаринов, или золотистых львиных игрунок. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Возраст обеих самок — пять лет.

Это один из самых редких видов обезьян в мире. Золотистые львиные тамарины занесены в Международную Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения вид. По подсчётам специалистов, в природе их осталось не более тысячи.

В Москву животных привезли из немецкого зоопарка в середине октября. С тех пор и до конца ноября они находились на карантине.