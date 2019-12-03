Владивосток, , 09:19 — REGNUM Во Владивостоке набирает обороты кампания в поддержку уволенного главного врача медицинского центра Дальневосточного Федерального университета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Медцентр ДВФУ лишился своего главного врача

После внезапного и необъяснимого увольнения главврача медцентра ДВФУ Олега Пака, в социальных сетях разгорается кампания в его поддержку — соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину подписали уже более 8 тыс. человек.

«До каких пор у нас будет происходить травля профессионалов, и кому выгодно увольнять квалифицированных докторов» — пишут авторы петиции.

Решение об увольнении Олега Пака стало шоком для коллег и пациентов.

«Олег Игоревич являлся главным врачом МЦ ДВФУ с 2013 г. За это время ДВФУ стал одним из лучших Медицинских Центров на Дальнем Востоке. Доктор наладил работу огромного центра, собрал команду опытных профессионалов, в центре внедрялась и оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь. Сам никогда не отказывал нуждающимся пациентам в помощи, проводил сложнейшие и уникальные операции, спасая жизни взрослым и детям. Многие семьи Приморья вновь обрели счастье благодаря доброму сердцу и золотым рукам доктора Пака. За годы работы в Медцентре от пациентов и коллег слышны только хорошие отзывы и слова благодарности в его адрес», — сказано в обращении к Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с должности главного врача медицинского центра ДВФУ уволен Олег Пак, один из ведущих российских нейрохирургов, настоящий профессионал своего дела.