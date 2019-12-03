Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Более чем в сотне петербургских домов в 2020 году отремонтируют системы теплоснабжения и установят пункты погодного регулирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 декабря в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга.

Речь идет о 106 жилых домах. Заметим, в 2017 году системы погодного регулирования установили в 49 многоквартирных домах (МКД), в 2018 году — в 45, в 2019 году — также в 45.

Анализ работы всех индивидуальных тепловых пунктов, установленных в 2017 году в течение 5 месяцев отопительного сезона — с декабря 2017 года по апрель 2018 года — показал экономию на уровне 11,3%. В 2019 году благодаря этой системе в некоторых МКД удалось сэкономить до 15% на отоплении.

«Системы погодного регулирования позволяют снизить платежи за теплоснабжение многоквартирных домов, но при этом требуются дополнительные затраты для их обслуживания. Установка автоматизированных систем погодного регулирования в рамках капитального ремонта систем теплоснабжения производится при наличии решений собственников, принятых на общих собраниях. Понимая возможность экономии на одном из самых затратных пунктов квартплаты, жители чаще принимают положительные решения. К примеру, в 2019 году капитальный ремонт систем теплоснабжения в Центральном районе состоялся в 84 домах, жители 30 домов из этого числа приняли решение о том, что необходимо установить пункты погодного регулирования», — отметили в Фонде капремонта Санкт-Петербурга.

Напомним, сумма, которую петербуржцы за пять лет заплатили за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, перевалила за 20 млрд рублей.

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