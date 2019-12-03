Москва, , 16:53 — REGNUM Перекладка плитки по вине подрядчика должна происходить за красным забором, чтобы жители понимали — работы ведутся за счёт нерадивого подрядчика. С такой инициативой 3 декабря выступил известный блогер Илья Варламов на пресс-конференции вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее во время мероприятия Бирюков посетовал, что власти Москвы часто критикуют за постоянную перекладку плитки. Однако зачастую эти работы происходят по вине и за счёт подрядчиков, которые допустили брак при укладке плитки и потом сами же его исправляют.

Продолжая эту тему, Варламов предложил, обозначать места, где происходят работы за счёт подрядчиков, чтобы москвичи понимали — плитку перекладывают не за деньги из бюджета столицы. В качестве одного из вариантов блогер предложил обносить подобные места забором красного цвета.

«Надо внести изменения в стандарты и сделать красный позорный забор», — сказал Варламов.

Это замечание, по всей видимости, понравилось Бирюкову.

«Хорошее предложение», — отметил вице-мэр.

«И все будут знать, что за этим забором исполняют брак», — подытожил Варламов.

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