Москва, , 15:59 — REGNUM Правительственный законопроект, запрещающий устанавливать кондиционеры и другую технику на фасадах зданий, которые относятся к культурному наследию, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Нововведение коснется зданий, которые вошли в реестр объектов культурного наследия. Как заявила в ходе пленарного заседания замминистра культуры Алла Манилова, в РФ сегодня 84 тыс. объектов культурного наследия являются зданиями. Из них на фасадах 10 тыс. объектов культурного наследия установлены кондиционеры.

Представитель Минкультуры заверила, что речь не идет об обязанности собственников и арендаторов демонтировать кондиционеры и сплит-системы с фасадов зданий. Так, кондиционеры и другие устройства будут демонтированы в ходе проведения капитального ремонта здания.