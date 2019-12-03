Симферополь, 3 декабря 2019, 15:33 — REGNUM В железнодорожном районе Симферополя спилили несколько десятков здоровых деревьев. Об этом на своей странице в Facebook 3 декабря сообщил крымский общественник Леонид Карпов.

«Прямо сейчас на улице Набережной возле Малого Салгира рубят десятки деревьев. Выдан порубочный билет на 25 деревьев от 31.07.2019. Рубят сосны, ели, сливы Писсарди, на этом месте растёт кедр», — сообщил в Facebook крымский общественник Леонид Карпов.

По его словам, порубочный билет без номера и выдан для экспертизы.

«Будет новая высотка или кафешка. Скоро и кинотеатр Космос снесут», — предполагают местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее незаконную вырубку деревьев на улице Ракетная в Симферополе организовали владельцы частной медклиники, чтобы обустроить для своих клиентов парковку.

Об этом: В Симферополе деревья уничтожили из-за парковки для частной клиники