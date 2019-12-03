Симферополь, 3 декабря 2019, 15:33 — REGNUM В железнодорожном районе Симферополя спилили несколько десятков здоровых деревьев. Об этом на своей странице в Facebook 3 декабря сообщил крымский общественник Леонид Карпов.
По его словам, порубочный билет без номера и выдан для экспертизы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее незаконную вырубку деревьев на улице Ракетная в Симферополе организовали владельцы частной медклиники, чтобы обустроить для своих клиентов парковку.
Об этом: В Симферополе деревья уничтожили из-за парковки для частной клиники