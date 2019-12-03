Симферополь, , 15:33 — REGNUM В железнодорожном районе Симферополя спилили несколько десятков здоровых деревьев. Об этом на своей странице в Facebook 3 декабря сообщил крымский общественник Леонид Карпов.

«Прямо сейчас на улице Набережной возле Малого Салгира рубят десятки деревьев. Выдан порубочный билет на 25 деревьев от 31.07.2019 . Рубят сосны, ели, сливы Писсарди, на этом месте растёт кедр», — сообщил в Facebook крымский общественник Леонид Карпов.

По его словам, порубочный билет без номера и выдан для экспертизы.

«Будет новая высотка или кафешка. Скоро и кинотеатр Космос снесут», — предполагают местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее незаконную вырубку деревьев на улице Ракетная в Симферополе организовали владельцы частной медклиники, чтобы обустроить для своих клиентов парковку.

Об этом: В Симферополе деревья уничтожили из-за парковки для частной клиники