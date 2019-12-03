Москва, , 15:21 — REGNUM Москва тратит на благоустройство существенно меньше, чем ряд других мегаполисов. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нас иногда пытаются критиковать, что слишком большое количество средств выделяется на благоустройство», — посетовал Бирюков.

По его словам, в бюджете Нью-Йорка на благоустройство предусмотрено около 10% всех расходов. В Москве показатель существенно меньше, но качество отдачи от вложенных средств, намного выше, уверен Бирюков.

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