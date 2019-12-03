Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM Авиакомпании Иордании получили право на совершение полетов в 11 городов Казахстана без ограничения частоты авиарейсов, сообщили 3 декабря в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

2 декабря в Нур-Султане авиационные власти двух стран обсудили перспективы расширения авиасообщения. Стороны также проработали возможность запуска прямых авиарейсов в иорданские города Амман и Акабу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря авиационные власти Казахстана и Белоруссии договорили запустить дополнительные авиарейсы из Минска в Алма-Ату. Кроме того, в летний период планируется запустить авиарейс Минск — Актау.

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