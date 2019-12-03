Сочи, Краснодарский край, 3 декабря 2019, 14:59 — REGNUM На Международном форуме добровольцев-2019 в Сочи «Молодая Гвардия Единой России» презентовала направления волонтерской деятельности. Также на дискуссионной площадке было предложено для работы в ЧС создать специальные отряды волонтеров информирования.
Форум проходит в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи.
«Молодая Гвардия» представила там свой стенд волонтерских направлений деятельности: о том, как волонтеры ликвидировали последствия паводка в Иркутской области в городе Тулуне, наводнения в Еврейской автономной и в Амурской областях; «Патриотизм в действии» — помощь ветеранам, восстановление памятников; благотворительный фонд «Добро в действии» — платформа социальных идей и адресной помощи людям; «ЭКОволонтеры».
Председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов принял участие в работе дискуссионной площадки «Как сделать волонтерство в ЧС системным?».
Также совместными усилиями с Всероссийским студенческим корпусом спасателей молодогвардейцы будут обучаться основам оказания первой помощи и ликвидации бедствий в «Ресурсных центрах по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Напомним, ранее премьер-министр Правительства РФ, Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поблагодарил волонтерский штаб «Молодой Гвардии Единой России», работавший в Тулуне.
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