Сочи, Краснодарский край, , 14:59 — REGNUM На Международном форуме добровольцев-2019 в Сочи «Молодая Гвардия Единой России» презентовала направления волонтерской деятельности. Также на дискуссионной площадке было предложено для работы в ЧС создать специальные отряды волонтеров информирования.

Форум проходит в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи.

«Молодая Гвардия» представила там свой стенд волонтерских направлений деятельности: о том, как волонтеры ликвидировали последствия паводка в Иркутской области в городе Тулуне, наводнения в Еврейской автономной и в Амурской областях; «Патриотизм в действии» — помощь ветеранам, восстановление памятников; благотворительный фонд «Добро в действии» — платформа социальных идей и адресной помощи людям; «ЭКОволонтеры».

Председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов принял участие в работе дискуссионной площадки «Как сделать волонтерство в ЧС системным?».

«В этом году волонтерский корпус «Молодой Гвардии» помогал ликвидировать последствия наводнения в Иркутской и Амурской областях, в Еврейской автономной области. Мы оказывали помощь пострадавшим от пожаров, в которых выгорело несколько сел в Курганской области, адресно помогали семьям в Волгоградской и Кировской областях. При ликвидации последствий ЧС зачастую сталкивались с тем, что у населения была очень низкая информированность — например, о положенных выплатах, о юридических гарантиях, в некоторых случаях отсутствовала информация о надвигающейся угрозе для жизни людей. На днях молодогвардейцы навестили пострадавших от наводнения жителей в селе Гадалей, поселке Аршан, городе Тулун. Сейчас у людей там нет качественной регулярной юридической поддержки и сопровождения, по несколько раз им приходится обращаться в суды, собирать документы, огромная бумажная волокита, вместо того чтобы спокойно восстанавливать свое жилье, заниматься переездом. В связи с этим мы предлагаем развивать специальное направление по информированию людей, а также организовать комплексную работу по оказанию помощи, которая будет включать в себя горячую линию, создание и распространение информационных памяток, оказание юридической помощи. Также хочу подчеркнуть, что вместе с физической помощью, сбором гуманитарной и адресной помощи, а также физической помощи, необходимо информирование и системная работа вместе с органами власти», — предложил Денис Давыдов.

Также совместными усилиями с Всероссийским студенческим корпусом спасателей молодогвардейцы будут обучаться основам оказания первой помощи и ликвидации бедствий в «Ресурсных центрах по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Напомним, ранее премьер-министр Правительства РФ, Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поблагодарил волонтерский штаб «Молодой Гвардии Единой России», работавший в Тулуне.

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