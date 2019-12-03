Красноярск, 3 декабря 2019, 14:58 — REGNUM В Сибирском федеральном округе (СФО) уже к концу этой недели (7−8 декабря) ожидается погода существенно теплее климатической нормы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Гидрометцентре России.
В основном повышение температурного фона будет происходить постепенно, а на востоке Красноярского края — достаточно резко.
По информации синоптиков, такой характер погоды обеспечит западная периферия обширного антициклона, распространившегося над Якутией. Местами аномалии температуры воздуха достигнут +12…+16°С.
В Западной Сибири уже теплеет. К 5 декабря температура воздуха превысит климатическую норму на 6−8°С, к выходным — на 10−12°С.
Читайте также: Жителей России предупредили об аномально теплом декабре
Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края началась полярная ночь.