Красноярск, , 14:58 — REGNUM В Сибирском федеральном округе (СФО) уже к концу этой недели (7−8 декабря) ожидается погода существенно теплее климатической нормы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Гидрометцентре России.

В основном повышение температурного фона будет происходить постепенно, а на востоке Красноярского края — достаточно резко.

По информации синоптиков, такой характер погоды обеспечит западная периферия обширного антициклона, распространившегося над Якутией. Местами аномалии температуры воздуха достигнут +12…+16°С.

В Западной Сибири уже теплеет. К 5 декабря температура воздуха превысит климатическую норму на 6−8°С, к выходным — на 10−12°С.

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Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края началась полярная ночь.