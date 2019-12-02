Москва, , 12:06 — REGNUM В последний месяц года на 40% территории России прогнозируется температура выше нормы, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура выше нормы ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на востоке Центрального федерального округа, в Приволжском и Уральском федеральным округах, Москве и Санкт-Петербурге.

Остальные территории, уточнил он, ожидают обыкновенные для этого времени температуры. При этом температура в России будет меняться «скачкообразно», добавил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные прогнозируют, что глобальное потепление приведёт к тому, что люди будут болеть гриппом круглый год, а не как сейчас, преимущественно в зимний период. Если вследствие глобального потепления зимы станут более тёплыми и короткими, то грипп, как и в тропиках, станет круглогодичной проблемой.

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