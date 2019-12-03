Москва, , 15:01 — REGNUM Мосгорсуд оставил в силе арест до 11 января 2020 года подозреваемого по делу об угрозах судье. Об этом сообщил адвокат Федор Сирош в Telegram.

Мосгорсуд признал законным решение Басманного районного суда Москвы о заключении под стражу до 11 января 2020 года Евгения Ерзунова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ерзунова арестовали 13 ноября перед вылетом из страны в аэропорту «Внуково». Показания против Ерзунова дал другой подозреваемый по делу Сергей Половец. Он сообщил следствию сведения об авторе поста в интернете с угрозами в адрес судьи Тверского районного суда столицы Алексея Криворучко.

Также суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Вересова — первого фигуранта дела о публичных угрозах московскому судье. Сергей Половец был отпущен под подписку о невыезде.

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