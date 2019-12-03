Москва, , 14:57 — REGNUM С 2020 года у всех работников будет формироваться электронная книжка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Со следующего года у всех работников будет формироваться в электронном виде электронная трудовая книжка. Пенсионный фонд (ПФР) будет этой работой заниматься, все эти данные будут находиться в системе персонифицированного учёта», — сказал Нилов.

Однако, по его словам, у всех граждан в течение следующего года есть законом установленное право определиться — хотят ли они сохранять параллельно книжку на бумажном носителе или от неё отказаться.

«В том случае, если у работника не было физически возможности свое волеизъявление как-то зафиксировать, либо гражданин нигде не работал и, таким образом, он не смог никого проинформировать из работодателей о своем решении, в этом случае бумажная трудовая книжка сохраняется», — говорит парламентарий.

«Таким образом, все те граждане, кто желает, чтобы у них в бумажном виде книжки были сохранены, их желание в данном случае удовлетворяется данными нормами в проектах федеральных законов. Но параллельно в любом случае вся информация в электронном виде будет накапливаться в системе персонифицированного учета», — добавил Нилов.

Госдума 3 декабря приняла закон о переходе на использование электронных трудовых книжек с 2020 года. Так, работодатели будут постепенно переводить данные в цифровой формат и должны будут сообщить об этом сотрудникам до 30 июня 2020 года.

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