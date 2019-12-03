Москва, 3 декабря 2019, 14:06 — REGNUM Если сдающий экзамен на права гражданин не умеет управлять автомобилем, это станет ясно и без «площадки», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 3 декабря, координатор движения «Синие ведерки« Петр Шкуматов, комментируя заявления руководителей ГИБДД о предстоящей отмене этой части экзамена.
Как сообщалось ранее, начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков сообщил, что отменить «площадку» предполагается к октябрю 2020 года. Ранее было принято решение об объединении двух частей экзамена — «площадки» и «города».