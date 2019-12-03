Москва, , 13:21 — REGNUM Министр культуры России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко открыли зал «Лица Победы» в Музее Победы на Поклонной горе.

В церемонии также принял участие ветеран войны почетный гражданин Рязанской области Николай Чадаев.

Ветеран Великой Отечественной войны, которому недавно исполнилось 94 года, рассказал Владимиру Мединскому и Сергею Кириенко о своем боевом пути в составе 1-го Украинского фронта. По завершении рассказа Николай Кузьмич открыл уникальную экспозицию «Лица Победы». Это масштабный мультимедийный проект Центрального музея Великой Отечественной войны, в котором может принять участие любой желающий, рассказав семейную хронику войны, также в нем представлены фотографии всех, кто принял участие в борьбе с захватчиками.

Открытие зала «Лица Победы» стало частью торжественной церемонии старта Всероссийского патриотического форума, сообщает издание «Взгляд».

Форум открылся во вторник, в День Неизвестного солдата, в Музее Победы на Поклонной горе. На эту встречу прибыли более 700 участников из 85 регионов России. Руководители патриотических объединений, авторы масштабных проектов в сфере сохранения исторической памяти представят федеральные проекты Года памяти и славы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам форума будет сформирована команда, которая поможет провести памятные мероприятия в регионах.