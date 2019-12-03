Якутск, , 13:15 — REGNUM В селе Кюсюр Булунского района — одном из самых отдалённых населённых пунктов Республики Саха (Якутия) — торжественно открыли новое здание средней общеобразовательной школы, сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства региона.

Открытие школы стало по-настоящему долгожданным событием для жителей арктического села. В 2013 году пожаром полностью было уничтожено старое здание образовательного учреждения 1963 года постройки. С того момента дети обучались в приспособленных помещениях в две смены.

Радостное событие с жителями Булунского района разделил глава Якутии Айсен Николаев.

«Мы сегодня присутствуем на историческом событии. В Булунском районе давно уже не вводились такие объекты, какой сегодня появился в Кюсюре. Подрядчик построил прекрасный объект в одном из самых труднодоступных сел республики. Я рад за детей, которые здесь будут учиться. Здесь живут настоящие мужественные люди. Мы последний год по Арктике переходим уже от слов к делу, пришло время реальных дел! Наш долг сделать все, чтобы якутская Арктика стала местом процветания, устремлённым в будущее», — сказал руководитель республики.

Каменное двухэтажное здание, рассчитанное на 220 мест, оборудовано по самым современным стандартам, в том числе для маломобильных граждан. Кроме учебных классов, здесь имеются спортивный и актовый залы, мастерская, музей, библиотека. Вопросы надежного теплоснабжения объекта решены со вводом в августе текущего года новой котельной.

Сегодня в школе учатся 196 детей, девять из которых из ближайшего села Сииктээх, где имеется только начальная школа. В следующем году планируется открытие пришкольного интерната на 50 мест с 18 комнатами для проживания и увеличение количества обучающихся.

Объект построен в рамках нацпроекта «Образование» на средства Инвестиционной программы Якутии. Завоз необходимых конструкций велся по автозимнику действующему с февраля по апрель и водным путем который действует с июля по сентябрь.

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