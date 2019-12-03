Село Булгунняхтах, Якутия, , 07:45 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев во вторник, 3 декабря прибыл в Булунский район, где проведёт совещание по социально-экономическому развитию территории, откроет новую школу, побывает в дивизии ПВО Северного флота РФ и проверит работу ветровых установок в посёлке Тикси, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об итогах своей рабочей поездки Айсен Николаев расскажет на совещании по обсуждению развития Булунского района до 2030 года.

«Основные направления войдут в Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Якутии до 2030 года и в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Булунский район входит в Арктическую зону», — отметили в пресс-службе главы Якутия.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство больших жилых домов в Арктике не велось с времён СССР.

«Поэтому мы начинаем работу практически с нуля. Зачастую говорить о строительной индустрии в Арктике вообще не приходится, потому что её там просто нет. Всё приходится ввозить, иногда вплоть до песка», — сказал Айсен Николаев.