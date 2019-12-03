Белгород, , 12:34 — REGNUM За получение взяток перед судом предстанет бывший сотрудник ДПС Белгорода. Его обвиняют в 17 эпизодах преступлений, за которые он получил 250 тысяч рублей. Деньги экс-полицейский принимал на банковскую карту своей знакомой, сообщили 3 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, с января по июль 2018 года инспектор ДПС периодически брал взятки с водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. За деньги полицейский соглашался не направлять нарушителей на медосвидетельствование и не привлекать их к ответственности. Обвиняемый соблюдал конспирацию: не называл своего настоящего имени, требовал перевести от 8 до 40 тысяч рублей на банковскую карту своей знакомой, смс-сообщения с номером карты отправлял с чужих телефонных номеров. В общей сложности инспектор получил 250 тысяч рублей.

У следователей в распоряжении есть видеозаписи камер наблюдения банкомата, в тот момент когда обвиняемый снимал деньги с карты. Во время обыска его жилища оперативники обнаружили предметы одежды, запечатлённые камерой. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.