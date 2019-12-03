Каспийск, Дагестан, , 12:14 — REGNUM Проживающий в Москве уроженец Дагестана, требовавший 10 млн рублей за информацию о пропавшей несовершеннолетней девочке, предстанет перед судом. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Напомним, летом 2018 года в дагестанском городе Каспийске пропала восьмилетняя Калимат Омарова: девочка 29 июля вышла из дома в магазин, а обратно не вернулась. Первоклассницу искали свыше двух тысяч человек, в том числе волонтеры из московского поискового отряда «Лиза Алерт». Однако несколько недель поисков не дали результата. Позже, 9 сентября, тело девочки было обнаружено в сточной канаве в Каспийске.

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По версии следствия, обвиняемый узнал об исчезновении школьницы из интернета и решил на этом заработать — обманом похитить деньги у ее родителей.

В августе прошлого года злоумышленник с конспиративных номеров неоднократно отправлял сообщения отцу девочки с предложением перевести 10 млн рублей на указанный им банковский счет. За это обвиняемый обещал рассказать о местонахождении ребенка, хотя такой информацией он не владел.

Преступный умысел злоумышленник не смог довести до конца, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Прокуратура Каспийска направила уголовное дело для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы.

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