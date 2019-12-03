Бербанк, США, , 15:01 — REGNUM Инсайдер и ведущий передачи The Call-In Show Имран Кхан заявил, что сиквел игры Spider Man от Insomniac Games выйдет «раньше, чем вы думаете». Об этом 3 декабря сообщает портал Wccftech.

Мужчина считает, что сиквел выйдет зимой 2021 года. Он также отметил, что уже знает об игре многое, поэтому не может разглашать информацию.

Напомним, игра Spider Man от студии Insomniac Games вышла 7 сентября 2019 года. Проект получил высокие оценки как от игроков, так и от критиков.

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