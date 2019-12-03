Москва, , 10:48 — REGNUM Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай не считает сколько-нибудь значимым исследование Nielsen, которое показало, что на новогодние подарки себе мы готовы тратить больше, чем на подарки любимым. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она пояснила, что речь идёт об информационном вбросе.

«Компания Nielsen позиционирует себя как помощник в создании правильного ответа на запрос потребителя, хотя на самом деле создана для формирования самого потребительского спроса, и с успехом применяет манипуляции в сфере глобального потребительского оболванивания. Придя на русский рынок в 90-х, после тотального дефицита 80-х, компания нашла в лице информационно-голодных русских — благодарного потребителя, и, как и трансконтитентальные корпорации — извлекала информационную выгоду из потребительских дефицитов России.

Компания почти столетие работает в сфере информационного шума, хорошо его изучила и помимо собирания статистических данных о потребностях — решила, что сейчас самое время начать самостоятельно формировать спрос на рынке России, отсюда и этот информационный вброс. Она не учитывает только тот факт, что русские люди за длительные годы дефицита пока еще не настолько привыкли к профициту своих финансовых возможностей, у них еще осталась любовь к близким и сформированные ранее семейные ценности.

Думаю, информация о подобных опросах — пройдет для большинства российских жителей мимо вектора внимания, так как слишком уж незначителен повод для манипуляций спросом в данный момент, у русского человека более широкий спектр забот, чем эгоистичные приобретения благ.

Российского жителя не справедливо и, по большей части намеренно, рисуют Кадавром неудовлетворенным желудочно, и органам государственной власти, ответственным за экологию глобальной мысли страны, пора бы обратить внимание на подобные вбросы, если они, конечно, не хотят вырастить из своих детей зависимых от эмоционального дефицита бестолковых кадавров», — отметила Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, которое провела компания Nielsen, жители России готовы потратить на подарок себе более 10 тысяч рублей, хотя для своих возлюбленных они готовы приобрести подарок за 5,9 тысячи.

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