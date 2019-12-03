Абуджа, , 10:24 — REGNUM Призыв первой леди Нигерии Аиши Бухари к регулированию социальных сетей вызвал всеобщее возмущение в интернете. Об этом передает ВВС Africa.

Выступая на Генеральной Ассамблее Верховного Совета Нигерии по исламским делам и на заседании Национального исполнительного совета в минувшие выходные, 30 ноября и 1 декабря, Бухари сказала, что социальные сети должны начать регулироваться, прежде чем они выйдут из-под контроля.

Первая леди сравнила Нигерию с Китаем, заявив, что с такой большой разницей в населении Нигерия точно должна иметь возможность регулировать социальные сети.

«Если Китай может контролировать более 1,3 миллиардов человек в социальных сетях, я не вижу причин, почему Нигерия не может попытаться контролировать только 180 миллионов человек», — сказала она.

«Мы должны либо пристегнуть ремень безопасности, взять и сделать все необходимое, либо мы очень скоро пожалеем об этом», — добавила она.

Заявление Бухари прозвучало в связи с обсуждением законопроектов о социальных сетях в сенате Нигерии.

В ответ на заявление пользователи соцсетей призвали Бухари сравнивать Нигерию и Китай и по другим аспектам, например по степени развитости экономики.

«Если в Китае при населении 1,3 миллиардов человек почти нет безработицы, почему она есть в Нигерии, где проживает только 180 миллионов человек. Если в Китае для 1,3 миллиардов человек есть доступ к качественным дорогам, водоснабжению, больницам, школам, почему такого доступа нет у всего лишь 180 миллионов жителей Нигерии. Вот на что следует обратить внимание Аише Бухари», — отметил один из пользователей соцсети Твиттер.

«Уважаемая Аиша Бухари, в Китае, если государственный чиновник виновен в коррупции, его застрелят, а пуля будет оплачена его семьей. Может быть, нам следует перенять эту систему из Китая, а не только контроль соцсетей», — заявил Обинна Нвосу на своей странице в Твиттере.

«Если в Китае смогли сделать это, если в Китае смогли сделать то! Мы не копируем Китай, чтобы стать страной, где производят электронику. Мы не копируем Китай, чтобы стать суперсилой. Мы хотим копировать Китай только если дело касается репрессивной политики. И это заблуждения Аиши Бухари», — сообщил в Твиттере Янг Отуту.

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