Владивосток, , 04:04 — REGNUM Во Владивостоке с поста главного врача Медицинского центра Дальневосточного федерального университета уволился Олег Пак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время сам Олег Пак никак не комментирует данное событие, в Медцентре университета уверяют, что медучреждение работает в штатном режиме. Временным руководителем важнейшего медицинского учреждения Дальнего Востока стал Сергей Крыжановский.

Олег Пак — нейрохирург, кандидат медицинских наук, автор 40 научных трудов, проходил стажировки в Южной Корее, США, Австрии, Германии и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, одного из руководителей Медицинского центра ДВФУ суд арестовал по делу коррупционной направленности.