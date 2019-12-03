Новосибирск, , 08:38 — REGNUM В Калининском районе Новосибирска полиция усиливает патрулирование и работу инспекторов по делам несовершеннолетних в школах. Меры приняты после попытки подростков массово подраться возле ДК имени Горького, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее депутат горсовета Новосибирска Павел Чернышев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о скоплении десятков подростков на ул. Народной.

«Собрались биться. Сотрудники магазина сообщили, что ждут три района. Лет по 15 всем. Есть девочки. Администрация магазина их прогоняет, они собрались передислоцироваться к ДК Горького. Рассредоточились сейчас большими группами по дворам. У моего подъезда человек сейчас 60», — написал депутат 30 ноября 2019 года, сославшись на местную жительницу.

«В этот день на место выезжали сотрудники полиции, там собралась группа подростков, с ними была проведена профилактическая беседа, никого не задерживали, — прокомментировал изданию представитель полиции региона. — Инспекторы по делам несовершеннолетних в данном районе будут более активно работать в школах, посмотрят, анализ проведут, где, откуда. С учётом анализа будут проводить мероприятия с родителями и школьниками».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники полиции, прокуратуры и следственного управления СКР по Новосибирской области занялись подростками, которые избивают сверстников.

Сейчас следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района Новосибирска. Свою проверку организовала и прокуратура Калининского района города.

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