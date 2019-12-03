Шэньян, Китай, , 08:28 — REGNUM Пожар разгорелся на 25 этаже жилого здания в районе Хуньнань города Шэньяна, столицы провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

По данным на 23:30 по Пекину 2 декабря, пламя ушло с внешнего фасада здания, однако огонь можно было видеть в окнах здания. Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало, сообщили в местном департаменте общественной безопасности. Расследование продолжается.

Напомним, что в октябре 2019 года пять человек стали жертвами пожара в сельском госпитале провинции Аньхой на востоке Китая.

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