Москва, , 08:00 — REGNUM Жители России планируют потратить на подарки самому себе вдвое больше, чем своим любимым. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Nielsen, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, опрошенные жители России готовы потратить на подарок себе более 10 тысяч рублей. В то же время для своих возлюбленных они готовы приобрести подарок за 5,9 тысяч. На подарок для друзей планируют потратить еще меньше — около 3,3 тысяч рублей.

При этом отмечается, что сумма на подарок себе за прошедший год выросла почти вдвое — с 5600 тысяч рублей до 10 тысяч и выше. В качестве наиболее популярных подарков самих себе жители России выбрали одежду или обувь (26% респондентов), гаджеты (14%), а также бытовую технику (10%).

Опрос проводился в нескольких форматах — онлайн-опрос среди более тысячи респондентов, а также через интервью покупателей в магазинах и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенного Mail.Ru Group и Research. ME, большинство жителей России — 95% — намерены дарить подарки родным и близким на Новый год. Среди них 59% собираются дарить подарки родителям, 44% — друзьям, 39% — детям и 19% намерены дарить подарки знакомым.

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