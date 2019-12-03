Москва, , 07:53 — REGNUM Закон о профилактике семейно-бытового насилия нужен для того, чтобы под прикрытием борьбы с насилием навязать обществу моральные и юридические нормы современного «толерантного» Запада, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Борьба с этим насилием была лишь прикрытием, чтобы внести в наше общество те нормы и те механизмы воздействия, которых раньше не было, которые есть где-то там, в Америке или Европе. Проистекают они из разных источников… абсолютное убеждение в том, что «там» более прогрессивное, более эффективное и более правильное устройство общества, чем здесь», — заявил Михеев.

Он также отметил, что как бы авторы закона о профилактике семейно-бытового насилия ни отрицали его связь с напрочь антисемейной Стамбульской конвенцией, этот закон является шагом к принятию конвенции. По его словам, если этот закон будет принят, будут продавливать и другие нормы, включая признание 58 гендеров и всех прочих «прелестей» современного «прогрессивного» западного общества.

По словам Михеева, большинство российского общества против этого закона, а за выступает лишь небольшая по численности кучка лоббистов. Люди не понимают того, чего пытаются им навязать законодатели, которые, в свою очередь, не удосуживаются им вообще что-либо объяснять.

«Не устраивает невероятно расширительное толкование понятия насилие. Оно расширяется до невозможности. Вводится такое понятие, как «причинение страданий». Это что? «Мне причинили страдания», что это такое? Кто-то на кого-то наорал — это причинение страданий? Несомненно! Дальше что? Дальше надо жену отделять от мужа, мужа от жены и влезать своими грязными лапами в эту семью! Зачем?! Можно все, что угодно, подвести под причинение страдания», — продолжил Михеев.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Федерации предложил для общественного обсуждения закон о семейно-бытовом насилии, вызвавший недоумение у многих экспертов, которые полагают, что закон направлен на разрушение семьи. Причем сами авторы закона не способны или не хотят по-человечески ответить людям на поставленные ими вопросы, что наглядно показала полемика между телеведущим Владимиром Соловьёвым и одним из сторонников закона на высшем законодательном уровне.

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