Москва, 3 декабря 2019, 07:53 — REGNUM Закон о профилактике семейно-бытового насилия нужен для того, чтобы под прикрытием борьбы с насилием навязать обществу моральные и юридические нормы современного «толерантного» Запада, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»
Он также отметил, что как бы авторы закона о профилактике семейно-бытового насилия ни отрицали его связь с напрочь антисемейной Стамбульской конвенцией, этот закон является шагом к принятию конвенции. По его словам, если этот закон будет принят, будут продавливать и другие нормы, включая признание 58 гендеров и всех прочих «прелестей» современного «прогрессивного» западного общества.
По словам Михеева, большинство российского общества против этого закона, а за выступает лишь небольшая по численности кучка лоббистов. Люди не понимают того, чего пытаются им навязать законодатели, которые, в свою очередь, не удосуживаются им вообще что-либо объяснять.
Как сообщало ИА REGNUM, Совет Федерации предложил для общественного обсуждения закон о семейно-бытовом насилии, вызвавший недоумение у многих экспертов, которые полагают, что закон направлен на разрушение семьи. Причем сами авторы закона не способны или не хотят по-человечески ответить людям на поставленные ими вопросы, что наглядно показала полемика между телеведущим Владимиром Соловьёвым и одним из сторонников закона на высшем законодательном уровне.
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