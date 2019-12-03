Москва, , 07:49 — REGNUM Акцию «Бессмертный полк» в 2020 году могут трансформировать в общественную неполитическую НКО, ориентированную на патриотическое воспитание молодежи, единственной знаменитостью в ней может стать народный артист СССР Василий Лановой, сообщает РИА Новости 3 декабря со ссылкой на источник, близкий к руководству движения «Бессмертный полк».

Неназванный функционер заявил, что в следующем году акция изменит формат работы. Будет создана НКО, сейчас идёт обсуждение деталей. Возможно, новая организация будет заниматься и другими акциями.

По словам источника, НКО поможет в централизации движения «Бессмертный полк», будет отстаивать интересы движения на международном уровне, займётся патриотическим воспитанием. Он подчеркнул, что мало проектов всерьёз справляются с воспитанием молодёжи в духе патриотизма, а то, что «Бессмертный полк» объединил всю страну, может решить эту проблему.

К работе организации не планируют привлекать политиков и медийных персон во избежание «паразитирования» на этой теме.

Собеседник агентства считает, что единственным публичным человеком в организации будет, скорее всего, Василий Семёнович Лановой. Сейчас он является сопредседателем движения.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске. Либеральными зачинателями акции поначалу она была задумана как скорбное шествие, напоминающее о наших чудовищных потерях в годы Великой Отечественной войны. Однако уже на следующий год акция стала всероссийской и стихийно поменяла формат и духовное содержание.