Токио, , 21:12 — REGNUM Стало известна дата релиза предстоящей игры My Hero One's Justice 2, в основу которой легли манга и аниме-сериал «Моя геройская академия». Об этом 2 декабря сообщил портал Comicbook.

Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One, ПК (Steam) и Nintendo Switch 13 марта 2020 года. Согласно анонсу Bandai Namco, геймерам будут доступны обновлённый сюжетный режим и новые персонажи, в частности, Сэр Ночноглаз.

Напомним, My Hero One's Justice 2 была анонсирована Bandai Namco в октябре 2019 года на фестивале New York Comic Con 2019. Первая часть игры вышла в августе 2018 года.

