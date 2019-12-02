Москва, , 18:15 — REGNUM Закон, позволяющий использовать электрошокеры сотрудникам подразделений транспортной безопасности, в том числе охранникам в аэропортах, подписал президент России Владимир Путин. Документ 2 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, сотрудники транспортной безопасности получают право приобретать, хранить и использовать электрошокеры и искровые разрядники на объектах транспортной инфраструктуры. Такие устройства могут использоваться для отражения нападения на объект и на граждан, для самозащиты, пресечения сопротивления, со стороны нарушителя, для задержания лиц, совершающих преступление, если они хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.

Сотрудники транспортной полиции обязаны будут предупреждать граждан о своих намерениях использовать электрошокер, кроме тех случаев, когда действовать нужно в экстренном порядке. При этом после применения электрошокера сотрудник обязан при необходимости оказать первую помощь гражданину, к которому применялся прибор и сообщить о факте применения электрошокера в органы внутренних дел.

Также законом оговорён запрет на применение электрошокера к женщинам с видимыми признаками беременности, лицам с явными признаками инвалидности и малолетним, кроме случаев, когда указанные лица оказывают вооружённое сопротивление, либо нападают, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о принятии в третьем чтении закона, разрешающего применение электрошокера сотрудникам подразделений транспортной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о применении шокеров: к беременным и детям тоже