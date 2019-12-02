Москва, , 17:21 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Volkswagen на российском рынке объявил об отзыве 24 автомобилей из-за возможного дефекта подушек безопасности. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Volkswagen моделей Tiguan и Passat CC, реализованные в 2015—2016 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность выхода из строя конденсатора в блоке управления подушек безопасности из-за недостаточной термообработки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отказ конденсатора может привести к искажению сигнала датчика и отключению системы подушек безопасности, либо ошибочному срабатыванию подушек и преднатяжителей ремней безопасности.

На отзываемых транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение блока управления подушек безопасности. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев авто.